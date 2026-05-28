Kelkit Çayı'nda can pazarı: Akıntıya kapılan 2 arkadaş dalgalı sularda kayboldu

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 17:31

Yükselen Sular Mahsur Bıraktı

Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Park Vadi mesire alanı yakınlarındaki Kelkit Çayı'na giden 20 yaşındaki İlker Parlak ile 23 yaşındaki Oğuz Kale, çayın ortasında bulunan bir adacığa geçti. Bir süre burada vakit geçiren iki arkadaş, Kelkit Çayı'ndaki su seviyesinin aniden yükselmesi ve akıntının şiddetlenmesi üzerine nehrin ortasında mahsur kaldı.

Akıntıya Kapılarak Gözden Kayboldular

Yükselen debi nedeniyle panikleyen ve nehrin karşısına geçmek için hamle yapan iki genç, suların bir anda şiddetlenmesiyle dengelerini kaybederek dalgalı sulara kapıldı. Çayın güçlü akıntısına karşı koyamayarak sürüklenen İlker Parlak ve Oğuz Kale, kısa sürede gözden kayboldu. Çevrede bulunan ve gençlerin akıntıya kapıldığını feci şekilde izleyen vatandaşların büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle AFAD, emniyet, itfaiye arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Zamanla Yarış Başladı

Kısa sürede olay yerine intikal eden AFAD ve itfaiye ekipleri, Kelkit Çayı'nın hırçın sularında kaybolan iki arkadaşı bulabilmek için hem karadan hem de su yüzeyinden geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Olayı duyan gençlerin yakınları nehir kenarına akın ederek büyük bir hüzünle bekleyişe geçerken, emniyet güçleri çevre güvenliğini sağladı.