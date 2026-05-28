Sulama kanalında şüpheli ölüm: Ali Ataşsalar'ın cansız bedeni bulundu

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 18:08

Olay, Elazığ'ın merkez Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki su kanalının yakınından geçen vatandaşlar, suyun içerisinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun ciddiyeti üzerine vatandaşlar, büyük bir panikle vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kurbağa Adamlar Devreye Girdi

Gelen ihbarın ardından olay yerine ivedilikle asayiş polisleri, olay yeri inceleme uzmanları ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Su kanalındaki derinlik ve akıntı nedeniyle şahsı güvenli bir şekilde karaya çıkarmak amacıyla İl Emkiyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı "Kurbağa Adamlar" ekibi bölgeye çağrıldı. Uzman dalgıçlar tarafından titiz bir çalışmayla suyun içerisinden çıkartılan şahıs, kıyıda hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Hayati Fonksiyonları Durmuştu

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve tıbbi müdahalelerin ardından, su kanalından çıkarılan şahsın maalesef hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik kontrollerinde, yaşamını yitiren kişinin 39 yaşındaki Ali Ataşsalar olduğu öğrenildi. Ataşsalar'ın acı haberini alan yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri şüpheli ölüm olayıyla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.