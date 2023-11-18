Ağır toplar parti ile bağlarını keserken Takvim.com.tr istifaların perde arkasında akçeli işler ile birlikte Meral Akşener'in zorla ittifak için masaya oturtulması olduğuna dikkat çekti. Meral Akşener bugün yaptığı açıklamalar ile hem parti içine rest çekti hem de CHP medyası ile CHP'li belediye başkanlarını hedef aldı. Akşener kendisinin belediyeler ile para trafiğinin olmadığını savunarak, "Ispat etmeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" dedi. Meral Akşener, "Sözcü, Halk TV TELE 1'de tebessüm ede ede sorulan kendilerini çok mutlu etmiş o soruların cevaplarını an itibari ile ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi bundan sonra ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum." diyerek bombayı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın kucağına bıraktı.