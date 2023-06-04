Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü iken Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Yusuf Tekin, bakanlıktan düzenlenen devir teslim töreni ile Mahmut Özer'den görevi devraldı. Törende konuşan Mahmut Özer, "Her başlangıcın bir sonu var. Dolayısıyla bugün kıymetli Yusuf Hocamıza görevi devredeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma, bakan yardımcılarıma, il milli eğitim müdürlerine, Okul müdürlerine kısaca tüm öğrencilere, idari personele bizimle birlikte yol yürüdükleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Ama iki kişi özel; baştan beri benimle gece gündüz demeden çalışan Sadri Şensoy Hocama teşekkürlerimi sunuyorum.

Bakanlığa başlarken tek duam vardı; eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı dua etmiştim. Hamdediyorum duamı kabul etti. Sayın Yusuf Hocamın bakanlığını tebrik ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şu açıklamalarda bulundu:

Bu salonda sıkıntılı toplantılar yaptığımız gözümün önünden geçti. Maariftik mücadelesi sadece bakanlık bürokratı olarak yürütülecek mücadele değil. Bizi bu göreve layık gören cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Attığımız her adımdan onun destekleri ile bu adımları attık bundan sonra onun destekleri ile güzel şeyler yapacağız. 2018'den itibaren çok şey değişti. Siyaset ve bürokraside birçok paradigma değişti ve değişmek zorunda. Türkiye Yüzyılı iddiamızda samimi isek bunun adımlarının atılacağı yer kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığıdır,milli eğitim sistemidir.

Gece gündüz demeden, 7-24 bütün gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimizi taahhüt ediyorum. 2018'den beri görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel bir eğitim sistemi göreceğimizi ümit ediyorum.