Türk basınının duayen isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran da Barlas hakkında konuştu..

Türk basınının duayen isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti. Meslek hayatı boyunca başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yapan Barlas, milli iradenin yanında duruşuyla örnek bir gazetecilik hayatı sürdü. Hayatın her alanına dair, entellektüel birikimiyle gerçek bir aydın profili sergileyen Barlas, herkesin saygıyla tanıdığı bir isim oldu. Barlas için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Başkan Erdoğan ile Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından Barlas'ın tabutuna omuz verdi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran da Barlas ile ilgili konuşanlar arasındaydı. Kıran, "Hep dik durdu. Dik durduğu için hedef oldu" dedi.