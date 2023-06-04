Haberler Güncel Videoları Türk basınının duayen isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran da Barlas hakkında konuştu..

Türk basınının duayen isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran da Barlas hakkında konuştu..

Türk basınının duayen isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran da Barlas hakkında konuştu..
04.06.2023 14:50 - Son Güncelleme: 04.06.2023 14:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:09
Başkan Erdoğan NATO Genel...
Güncel 08:19
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz...
Güncel 00:34
Sarı torbaya ramak kala! 2...
Güncel 04:35
LGS'ye girmeden önce nelere...
Güncel 00:19
Başkan Erdoğan'ın göreve...
Güncel 30:48
Başkan Erdoğan'dan Göreve...
Güncel 00:48
Başkan Erdoğan “Göreve Başlama...
Güncel 01:53
"Yarısı Bizden" Kampanyası'na...
Güncel 07:51
Manisa Şehzadeler'de Hak...
Güncel 04:23
SON DAKİKA I Sabah...
Güncel 00:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu...
Güncel 12:37
İYİ Parti’den “ittifak bitti”...

Türk basınının duayen isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti. Meslek hayatı boyunca başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yapan Barlas, milli iradenin yanında duruşuyla örnek bir gazetecilik hayatı sürdü. Hayatın her alanına dair, entellektüel birikimiyle gerçek bir aydın profili sergileyen Barlas, herkesin saygıyla tanıdığı bir isim oldu. Barlas için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Başkan Erdoğan ile Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından Barlas'ın tabutuna omuz verdi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran da Barlas ile ilgili konuşanlar arasındaydı. Kıran, "Hep dik durdu. Dik durduğu için hedef oldu" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA