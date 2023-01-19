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Millet İttifakı'nda rota Abdullah Gül mü? "6'lının adayı masadan olmayacak" çıkışı...

Millet İttifakı'nda rota Abdullah Gül mü? "6'lının adayı masadan olmayacak" çıkışı...
19.01.2023 20:03

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6'lı masa koalisyon...

Türkiye, 14 Mayıs 2023 olarak işaret edilen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının dönüm noktası olacak seçimler için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak karşımızı çıkarken Millet İttifakı'ndaki belirsizlik hala sürüyor. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Can Ataklı, "6'lının adayının masa dışından olacak" iddiasında bulundu. "Dış dünyada Türkiye'yi daha önce temsil etmiş, o kabiliyete sahip" bir isim diyerek aday profili çizen Ataklı'nın sözleri sonrası akıllara Abdullah Gül geldi. Geride bıraktığımız günlerde masadaki 4 partinin Gül ile yakın temasta olduğuna ilişkin haberlerin dolaşıma sokulması ise zamanlaması manidar bir gelişme olarak dikkati çekti. Öte yandan Kılıçdaroğlu da 'yeni cumhurbaşkanı partili olmayacak' mesajı verdi.

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