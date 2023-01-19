CHP'li Türker Ertürk 6'lıyı yerden yere vurdu! Kılıçdaroğlu'nu işaret edip "HDP ile ittifak yapalım" çağrısında bulundu

Türkiye, 14 Mayıs 2023 olarak işaret edilen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının dönüm noktası olacak seçimler için gün sayıyor. 6'lının ise adayı hala belli olmuş değil. Tüm bu yaşanan kaosun gölgesinde CHP'li amiral eskisi Türker Ertürk'ten masayı karıştıracak bir çıkış geldi. Fondaş Halk TV'de İYİ Partili Ahat Andican'ın yanında masayı yerden yere vuran Ertürk, 6'lı arasında uzlaşma, eşgüdüm ve koordinasyonun olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Türker Ertürk, "Aday Kılıçdaroğlu olsun" deyip HDP ile ittifak çağrısında bulundu.