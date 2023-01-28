MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den muhalefetin 'Erdoğan aday olamaz' algısına tepki!

İstanbul’da Büyük çoğunluğu Zafer Partisi ve İYİ Parti olan 813 kişi MHP'ye katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter sıcak gelişmeyi A Haber ekranlarında değerlendirdi. "Artık bize katılan vatandaşlarımızla aynı hedefler doğrultusunda yürüyoruz." ifadelerini kullanan İzzet Ulvi Yönter muhalefetin giriştiği 'Erdoğan aday olamaz' algısına da sert tepki gösterdi. Yönter, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı olacak. Bu kesin ve katidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili spekülasyon yapanların hepsi demokrasinin mankurtlarıdır. " ifadelerini kullandı.