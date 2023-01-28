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Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
28.01.2023 16:19 - Son Güncelleme: 28.01.2023 16:19

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Aday çıkaramadığı için kendisinin adaylığını hedef alan 6'lı masaya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Masayı kurdular ama aday çıkaramadılar. Baktılar aday çıkaramıyorlar bize çamur atmaya başladılar. Kendi sünepeliklerinin üstünü örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler." dedi. Slogan hırsızlığı yapan CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Rahmetli Menderes bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes tek parti faşizmine yeter demişti. Aynı faşizmi hortlatmaya çalışanlara yeter diyoruz." ifadelerini kullandı.

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