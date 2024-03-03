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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 15:29 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 15:29

MHP'de '14. Olağan Büyük Kurultay' heyecanı: "31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın büyük yerel seçim zaferinin habercisi olacak"

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayına sayılı bir zaman dilimi kaldı. MHP'nin, "Ülke İçin Var Olduk/Bir Ülküye Yar Olduk. Ülkeye Sevda/Ülküye Yemin" sloganıyla yapılacak kurultaya ilişkin değerlendirme yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,"14. Olağan Büyük Kurultayımızda tezahür edecek sinerji, hem '21. yüzyılda lider ülke Türkiye' idealini gerçekleştirecek azim ve iradeye sahip ülkücü kadroların münadisi hem de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın büyük yerel seçim zaferinin habercisi olacaktır" dedi.

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