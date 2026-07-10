‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 10:23

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 176 tabanca fişeği, 1 balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 lira, 39 bin 200 avro, 26 bin 900 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi