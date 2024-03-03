SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 18:12 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 18:45

▶️ Malatya'da korkutan deprem! 3 Mart 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika haberleri... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.43'te meydana gelen depremin 7.31 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Detayları A Haber Muhabiri Mücahit Özendi ve Deprem uzmanı Prof. Dr. Sülayman Pampal aktardı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise deprem nedeniyle ilçede şu anda olumsuz bir durum olmadığını ifade ederek, "Doğanşehirli hemşehrilerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Öte yandan ilçede depremden etkilenen vatandaşlardan İbrahim Cintemir, çok şiddetli sallandıklarını belirterek, "Bir süredir depremi unutmuştuk. Bu şekilde böyle şiddetli sallanmamıştık. Kendimizi bir anda dışarı atmak durumunda kaldık." dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD, Malatyanın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan Muğla'da net yerel seçim mesajı: 31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz
03.03.2024Pazar
"Murat Kurum'dan İstanbul Vizyonu: Kentsel Dönüşüm ve Trafik Sorununa Çözüm Odaklı Yaklaşım
03.03.2024Pazar
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
03.03.2024Pazar
MHP'de '14. Olağan Büyük Kurultay' heyecanı: "31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın büyük yerel seçim zaferinin habercisi olacak"
03.03.2024Pazar
AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan eğitimde vizyoner ve güçlü projeler! Gençlere 10.000 TL, 100 yeni kreş ve çocuk gelişim akademileri
03.03.2024Pazar
Bunlar da Var
▶️ CHP’li Aytuğ Atıcı CHP-DEM Parti ittifakını itiraf etti! 01:02
▶️ CHP’li Aytuğ Atıcı CHP-DEM ittifakını itiraf etti!
03.03.2024Pazar
Avcılar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı 01:03
Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
03.03.2024Pazar
Muğla’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu! 06:09
Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu!
03.03.2024Pazar
Yangın sonrası 15 günde evi teslim edilen Manavgatlı İbrahim Amca Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’u anlattı: Benim oğlum İstanbul’u başka bir İstanbul yapacak 01:21
Yangın sonrası evi 15 günde teslim edilen yaşlı adam Murat Kurum'u anlattı
03.03.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA