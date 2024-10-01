MHP lideri Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede yaşanan gerilime dikkat çeken Bahçeli, "Başka Türkiye yoktur. Gideceğimiz, bir yurt köşesi yoktur. Bölgesel tehdidin kıyımıza çarptığı zaman diliminde Türk milleti birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir." ifadelerini kullandı. İsrail'in zorbalıklarına yenisini eklediğini belirten Bahçeli, "Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmış haydut devlet örneğinin son örneğidir." diyerek ABD'yi ve BM'yi sorguladı. Sinan Ateş davası üzerinden MHP'nin hedef alındığını söyleyen Bahçeli, "MHP'yi çiğnetmem" diyerek CHP ve medyasına tepki gösterdi.