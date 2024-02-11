Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Milletimizin tüm değerlerini içimizde taşıyoruz." dedi. Terör devletine onay verenin CHP olduğunu belirten Bahçeli, "Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem DEM'lenip hem de milliyetçi olmak imkansızdır. Terör devletine onay veren CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir. CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir." ifadelerini kullandı.