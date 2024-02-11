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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024, 14:27 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 14:31

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP'nin terör baronlarından medet umduğunu belirten Erdoğan, "Terör elebaşları Kandil'den bunlar için oy istedi. DEM'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar! Bunların milli iradeye saygıları yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, AK Parti'nin seçim programına yapılan saldırıyla ilgili "Saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Bir tanesi yakalandı. Huzursuzluk ortamına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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