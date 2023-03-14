Meteoroloji'den peş peşe uyarı: 19 il için kuvvetli yağış ve fırtına kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

DEPREMLERDEN ETKİLENEN 8 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneli ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, bölgelerdeki yağışların salı ve çarşamba günleri kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde, salı günü sabah ve öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgelerdeki yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.









HAVA SICAKLIĞI: Yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu



KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu





EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde Muğla'nın doğu kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı



DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu



MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yer yer sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile sabah ilk saatlerde Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



K.MARAŞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu



KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 9°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu



KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı



SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı



TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş, Bingöl ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, kuzeydoğusu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların batı kesimlerinde kuvvetli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı



MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, batı kesimleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtına; Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.





MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.