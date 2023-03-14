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Fondaş Enver Aysever kin kustu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediği icraat: Diyanet'in kapısına kilit vurun

Fondaş Enver Aysever kin kustu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediği icraat: Diyanet'in kapısına kilit vurun
14.03.2023 15:54 - Son Güncelleme: 14.03.2023 15:55

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6'lı koalisyon 72 saat süren krizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak gösterdi. Kararın ardından yandaş anket firmalarının rakamlarıyla iktidar hayalleri kuran muhalefet, siyasetçisi, sanatçısı ve fondaş gazetecileriyle birlikte kin kusmaya başladı. İktidara destek veren kesimleri açıkça hedef almaktan çekinmeyen CHP yandaşları, seçimler yaklaşırken adeta nefret seanslarını artırdı. Fondaş gazetecilerden Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Diyanet'in kapısına kilit vurması gerektiğini söyledi.

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