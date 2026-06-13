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Başkan Erdoğan'dan Yapay Zeka hamlesi: 100 Bin profesyonel yetiştirilecek

Başkan Erdoğan'dan Yapay Zeka hamlesi: 100 Bin profesyonel yetiştirilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde 4 temel eksen üzerine kurulan Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı. Dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 2 yılda 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verileceğini belirten Erdoğan, 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirerek Türkiye'yi küresel rekabette öncü ülkeler arasına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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