Başkan Erdoğan'dan Yapay Zeka hamlesi: 100 Bin profesyonel yetiştirilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde 4 temel eksen üzerine kurulan Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı. Dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 2 yılda 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verileceğini belirten Erdoğan, 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirerek Türkiye'yi küresel rekabette öncü ülkeler arasına taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel