Avrupa semalarında Türk imzası: HÜRJET için İspanya ile tarihi imzalar atıldı!
HÜRJET’in başarı grafiği sadece teknolojiyle sınırlı kalmadı. 28 Nisan 2026’da Madrid’deki Airbus tesislerinde düzenlenen imza töreniyle, Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayiinde yeni bir dönem başladı. 2,6 milyar euroyu bulması beklenen proje kapsamında HÜRJET’in bir kısmının İspanya’da üretilmesi ve 2028’den itibaren envantere girmesi hedefleniyor. Öte yandan, ABD Donanması’nın yeni eğitim uçağı ihalesinde (UJTS) Sierra Nevada Corporation (SNC) ile yapılan iş birliği sayesinde HÜRJET’in Amerikan pilotları tarafından da yakından takip edildiği ve yüksek performans verileriyle "favori" adaylar arasında gösterildiği bildirildi.