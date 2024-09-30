Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'den A Haber canlı yayınında açıklama! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

HAVA DURUMU | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından dün gece bir anda bastıran gök gürültülü sağank yağış bugün de etkili oluyor. “Bugün hava nasıl olacak” sorusuna yeni haritayla yanıt veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM'den yapılan açıklamada " Yağışların Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Peki yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte detaylar...