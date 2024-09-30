PODCAST CANLI YAYIN
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'den A Haber canlı yayınında açıklama! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?
Haberler Güncel Videoları

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'den A Haber canlı yayınında açıklama! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 12:56 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 12:56

HAVA DURUMU | Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından dün gece bir anda bastıran gök gürültülü sağank yağış bugün de etkili oluyor. “Bugün hava nasıl olacak” sorusuna yeni haritayla yanıt veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM'den yapılan açıklamada " Yağışların Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Peki yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
37. Cumhurbaşkanlığı kupası Anadolu Efes'in
29.09.2024Pazar
Katil İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ediyor
29.09.2024Pazar
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde protesto yapıldı
29.09.2024Pazar
Basketbol Gelişim Merkezi açıldı
29.09.2024Pazar
İsrail Yemen'i vurdu!
29.09.2024Pazar
Bunlar da Var
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı! 09:23
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı!
29.09.2024Pazar
Suikaste uğrayan Hizbullah lideri Nasrallah’ın enkazdan çıkarıldığı yer A Haber’de görüntülendi 01:13
Nasrallah'ın enkazdan çıkarıldığı yer A Haber ekranlarında
29.09.2024Pazar
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın suikastının simülasyonu yayınladı 01:18
Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı
29.09.2024Pazar
Diyarbakır’da çıkan silahlı kavga sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti 00:51
Silahlı kavgada 2 kuzen öldü
29.09.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA