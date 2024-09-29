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Katil İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ediyor
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Katil İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 20:47 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 20:47

İsrail'in saldırılarında bugün en az 45 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik hava saldırılarına aralıksız devam ediyor. Saldırılarda bugün en az 45 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan'da birçok noktaya hava saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın doğusunda Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek-Hermel'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını aktardı. Lübnan'ın güneyindeki Ain Deleb bölgesine düzenlenen saldırılarda ise 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren bakanlık, Sidon kenti yakınlarına düzenlenen saldırıda da 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

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