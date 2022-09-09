Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 67'ye çıktı

Mersin'de İçişleri Bakanlığının koordinesinde 'temizleme-3' adı altında bin 500 polisin katılımı ile gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonunda, 111 adreste arama yapılırken, 67 şüpheli gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın bizzat sevk ve idare ettiği operasyon öncesi, il genelindeki sokak satıcıları tek tek tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala sokak satıcılarına yönelik 'temizleme-3' adı altında gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinin yanı sıra 13 ilçede önceden belirlenen 111 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Operasyonlarda önceden belirlenen adreslerde narkotik köpekleri vasıtasıyla arama yapılırken, çok miktarda uyuşturucu madde, 2 tabanca ve bir adet uzun namlulu silah ele geçirilirken 67 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 2022 yılı içerisinde kentte düzenlenen operasyonlarda 3 bin 792 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 285'i tutuklandı. Son 6 ayda yapılan operasyonlarda ise 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.