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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 13:05 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 13:13

Meral Akşener'den CHP'ye bombardıman: "Al gülüm, ver gülüm çarkında yokuz" dedi

CHP - İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek. Özgür Özel 'Meral Ablam' deyip ittifak için İYİ Parti'ye yanlarken; CHP'nin Akşener'i masaya çekmek için büyükşehirlerdeki bazı ilçeleri "siyasi rüşvet" olarak teklif edeceği konuşuluyor. Akşener ise Özgür Özel'le yapacağı görüşme öncesi el yükseltti. Bir kez daha 'ittifaksız seçim' vurgusu yapan Akşener, "Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için; tüm gücümüzle mücadele etmeye, devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı. CHP'nin AK Parti iktidarına karşı hiçbir başarı gösteremediğini belirten Akşener, "Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da; Kendi günahlarını, saklamak isteyenlerin; İYİ Parti’yi özne yapmasına izin vermeyeceğiz!" dedi.

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