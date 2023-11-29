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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 12:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 12:59

‘’Şampiyonlar Ligi’’ fotoğraflarındaki fenomenlere soruşturma!

.Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ardından gözler şaaşalı yaşamlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti. Bu fenomenlerden birisi de uzun yıllardır aşina olduğumuz, bir süre önce ailesiyle beraber Amerika'ya taşınan fenomen Eylül Öztürk'tü. Öztürk, hakkında ABD'de 11 evi, Rolls-Royce marka bir arabası olduğu iddia edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yurt dışına çıkış yasağı talep ettiği fenomen peş peşe açıklamalarda bulundu. Öztürk, yaptığı açıklamasında "Ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" ifadelerini kullandı.

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