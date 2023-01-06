Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki diyalog sosyal medyada dalga konusu oldu!

İstanbul'da göreve geldiği günden itibaren proje üretmek yerine kendi PR'ını yapan Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde temeli atılan projeleri de kendi projesi gibi sahipleniyor... AK Parti tarafından 2019 yılında yüzde 70'i tamamlanarak teslim edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi. Tören sonrası metroya binen Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan diyalog şaşkına çevirdi. Ekrem İmamoğlu metronun otomatik kapılarının olduğunu söylerken Meral Akşener de "Çok güzel Paris’tekiler gibi ha." ifadelerini kullandığı duyuldu. Konuşmalar sosyal medyada eleştri yağmuruna tutuldu.