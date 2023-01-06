Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya hizmet yerine yaptığı tatillerle, hakaretleriyle ve son zamanlarda da adaylık sevdasıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yeni bir skandala imza attı. 150 günde 150 proje diye başlattıkları AK Partili belediyelerin projelerine çökme işlemine bugün yenilerini ekleyen İmamoğlu, Bostancı-Dudullu metro hattının açılışında "Biz göreve gelmesek açılamaz, hala duran inşaatlara dönüşmüş olurdu" dedi. İmamoğlu'nun bahsettiği metro hattının 2019 yılında yüzde 70'i tamamlanmış şekilde CHP'li yönetime teslim edildiği ortaya çıktı. İmamoğlu yönetiminin çökme belediyeciliğine sosyal medya üzerinden de şahit olundu. Bazı CHP trolü hesaplar ve CHP'li vekiller tarafından paylaşılan "Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?" görseline göre Bedrettin Dalan'dan bu yana en çok metro inşası Ekrem İmamoğlu'nda gösterildi. Ancak proje fakiri İmamoğlu yönetiminin 4 senede sadece 4,4 km metro inşa ettiği ortaya çıktı.