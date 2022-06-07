Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız gün gerçekleştirilen Kabine toplantısında tüm memurlara ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi vermiş, asgari ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına da dikkati çekmişti. Bu gelişmenin ardından asgari ücrette ve emekli maaşında iyileştirme olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir" ifadelerini kullandı.