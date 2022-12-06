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Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' için açık kapı: 6'lı masa ne derse ona uyacağız

Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' için açık kapı: 6'lı masa ne derse ona uyacağız
06.12.2022 19:18 - Son Güncelleme: 06.12.2022 19:19

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masadaki adaylık kaosu sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanarak ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken Mansur Yavaş'tan çarpıcı bir çıkış geldi. Adaylığa açık kapı bırakan Yavaş, 6'lı masa ne derse ona uyacağız" ifadelerini kullandı. Bu sözler "Mansur Yavaş, Meral Akşener'e işaret fişeğini gönderdi" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öte yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da belediyecilik maskeli sır bir görüşme gerçekleştirdi. İşte takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar...

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