RAMAZAN İMSAKİYE
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Mansur Yavaş, Ümit Özdağ'ın adaylık çağrısına yanıt verirken İmamoğlu'na salladı! Akşener rahatsız oldu

Mansur Yavaş, Ümit Özdağ'ın adaylık çağrısına yanıt verirken İmamoğlu'na salladı! Akşener rahatsız oldu
11.04.2022 13:42

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Son dakika haberi... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışı soruldu. Mansur Yavaş, belediye başkanlarının kendi işleri ile ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. İmamoğlu'nun siyasi çıkışlarına gönderme yaptığı düşünülen Yavaş, "Bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, genel başkanlarına laf söylemeli. İşini gücünü yapmalı." şeklinde konuştu. İmamoğlu'na olan desteğiyle bilinen Akşener, Mansur Yavaş'ın bu sözlerinden rahatsız olunca Yavaş'ın cümlesi bitmeden kürsüden ayrıldı, toplantıyı bitirdi.

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