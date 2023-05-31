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Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den tebrik telefonu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den tebrik telefonu
31.05.2023 11:32 - Son Güncelleme: 31.05.2023 11:32

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Seçimlerinden büyük bir zaferler çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, dünyanın dört bir yanındaki liderlerden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, telefonu görüşmesinde kazandığı zafer nedeniyle Başkan Erdoğan'ı tebrik ederken, "Elhamdülillah hepimiz için çok büyük bir ve güzel bir haber oldu bu zaferiniz" ifadelerini kullandı. Ticaret, yatırım, askeri, kültürel ve eğitim alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İbrahim, Başkan Erdoğan'ı Malezya'ya davet ederken, "Sizler bizler için bir kaharamansınız." dedi.

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