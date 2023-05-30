8'li koalisyonu ti'ye alan yeni animasyon sosyal medyada viral oldu! 'İmamoğlu' detayı kırdı geçirdi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde büyük bir farkla yeniden millet iradesiyle Cumhurbaşkanı seçildi.

HDP destekli 8'li koalisyon ortakları, yapılan seçimler sonucunda yine TBMM'de çoğunluğu elde edemezken Cumhurbaşkanlığı yarışında da bir kez daha ağır bir yenilgi aldı.

8'Lİ KOALİSYONU Tİ'YE ALAN YENİ ANİMASYON SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ilk ve ikinci tur seçim günlerini konu alan video ise büyük bir ilgi gördü.

'İMAMOĞLU' DETAYI KIRDI GEÇİRDİ

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun animasyonda "Adam kazandı" diye bağırarak Ankara'dan İstanbul'a, İBB'deki görevine dönüşü izleyenleri güldürdü.