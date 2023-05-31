Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal açıkladı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan'a karşı hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek sesle dile getirilen "istifa et" tepkilerine rağmen yola devam açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim videosu parti içindeki karışıklığı ortaya koydu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler CHP MYK'sına çevrildi. CHP yönetiminin nasıl bir karar alacağı merakla beklenir oldu. Yarın toplanacak MYK hakkındaki kulis bilgilerini aktaran Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıda istifa etmeyeceğini, MYK'yı değiştireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu kararına tepki gösteren Portakal, Naifliğinize, dürüstlüğünüze diyecek bir şeyim yok ama sizinle gitmiyor Kemal Bey. Bunu görmeniz lazım." dedi.