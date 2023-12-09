Londra'da Filistin için sokaklara dökülen vatandaşlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes talep eden karar tasarısını veto eden ABD ve çekimser oy kullanan İngiltere'ye tepki gösterdi. Corbyn, Gazze'de yaşamın sürdürülemez hale geldiğinin altını çizerek, "Utanç verici bir küresel konuyla karşı karşıyayız. Birinci dünya ülkelerinin silahlarının, onuru ve hayatta kalmaktan başka arzusu olmayan insanları öldürmesini televizyondan izliyoruz. Tek görevimiz Filistinliler işgal altındayken ve böylesine bir baskıyla karşı karşıyayken onlarla dayanışma göstermektir." diye konuştu.