Son dakika haberi! Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul dahil yurt genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış birçok olumsuzluğa neden oldu. Zonguldak’ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bölgede yağışın devam ettiğini, saat 22.00 civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipten 21 kişinin ikinci heyelanda yaralandığını dile getirdi. Heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlun bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.