CANLI YAYIN
Geri
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan yangın: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan yangın: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın saat 18.00 sıralarında Paşaköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıktı.Otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü emniyet şeridine çektiği araçtan indi.Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında araç demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle