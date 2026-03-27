Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan yangın: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Yangın saat 18.00 sıralarında Paşaköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıktı.Otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü emniyet şeridine çektiği araçtan indi.Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında araç demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.