İki otomobil çarpıştı, alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 19:41 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 20:04

Feci Çarpışma Trafiği Kilitledi

Kara yolu üzerinde seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki otomobil, Yeşilöz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kara yolunda can pazarı yaşandı.

Kazanın Ardından Otomobil Alev Aldı

Çarpışmanın hemen ardından İ.Ş.'nin kullandığı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan 2 kişi, büyük bir panikle kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkmayı başararak canlarını kurtardı. Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İki Kişi Olay Yerinde Can Verdi

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin diğer otomobilde yaptığı ilk kontrollerde, sürücü S.Ç. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan D.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.