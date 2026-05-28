CANLI YAYIN
Geri
İki otomobil çarpıştı, alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

İki otomobil çarpıştı, alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Turhal-Amasya kara yolunun Yeşilöz mevkisinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Feci Çarpışma Trafiği Kilitledi

Kara yolu üzerinde seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki otomobil, Yeşilöz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kara yolunda can pazarı yaşandı.

Kazanın Ardından Otomobil Alev Aldı

Çarpışmanın hemen ardından İ.Ş.'nin kullandığı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan 2 kişi, büyük bir panikle kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkmayı başararak canlarını kurtardı. Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İki Kişi Olay Yerinde Can Verdi

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin diğer otomobilde yaptığı ilk kontrollerde, sürücü S.Ç. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan D.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen partililer ile bayramlaştı
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen partililer ile bayramlaştı
İbrahim Tatlıses bayramda paraları böyle saçtı!
İbrahim Tatlıses bayramda paraları böyle saçtı!
CHP’de "38. Kurultay" itirafları: Gazeteciler şaibeleri anlatıyor!
CHP’de "38. Kurultay" itirafları: Gazeteciler şaibeleri anlatıyor!
Kazada otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü Serhat Çulha öldü
Kazada otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü Serhat Çulha öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle