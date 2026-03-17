Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde gerçekleşen törende Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlumların sesi oldu.

"Dik Duracağız, Hakikati Haykıracağız"

Başkan Erdoğan, konuşmasında Müslümanların asla karamsarlığa kapılmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Alemlerin Rabbi'nden umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Bizi sürüklemek istedikleri karamsarlık girdabına kesinlikle düşmeyeceğiz. Gücümüz yetiyorsa elimizle, yetmiyorsa dilimizle kötülüklere karşı koyacağız. Dik duracağız, kimseden çekinmeden, korkmadan, eğilip bükülmeden hakikati haykıracağız."

Vahdet ve Dayanışma Vurgusu

İslam dünyasının bugün her zamankinden daha fazla birliğe muhtaç olduğunu ifade eden Erdoğan, "Müslümanlar olarak tefrikanın, rekabetin, görüş ayrılıklarının bize güç kaybettirmesine engel olmamız gerekiyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak birbirimize destek olmalı, birbirimizin yaralarına merhem olmalıyız." diyerek vahdet bilincinin önemine dikkat çekti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığının iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın 10'uncu yılında dereceye giren isimler ödüllerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Yarışmanın birincisi Enes Özsoy, ikincisi Furkan Çınar ve üçüncüsü Muhammed Sizcan olurken; Erdoğan, tüm katılımcıları ve emeği geçenleri tebrik ederek töreni sonlandırdı.