İstanbul’da "Sumud" sözü: "Filistin özgür olana kadar durmayacağız!"
Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Osman Nuri Kabaktepe, Netanyahu ve ekibini "tarihteki tüm kötülüklerin toplamı" olarak nitelendirdi. Kabaktepe, "Sumud" (direniş) ruhunun engellenemeyeceğini belirterek, "Karşı çıkacaklar, biz yeniden Sumud diyeceğiz. Yeni adlarla, yeni projelerle bu çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür ise İsrail’in uluslararası sulardaki saldırganlığının sistematik bir terör olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl da aynı saldırıyı yaptılar. Bu terörist İsrail, sadece Orta Doğu’nun değil, artık Avrupa’nın da sınırındaki en büyük tehdittir" diyerek uluslararası toplumu uyanmaya çağırdı.