Samsun’da sel sularına kapılan aracın üstünde ölümle burun buruna geldi
Hacı Osman Deresi taştı, onlarca araç sürüklendi! Sel sularının yuttuğu aracın tavanına çıkan vatandaş, itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla hayata tutundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Samsun adeta teslim oldu! Havza ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, hayatı durma noktasına getirirken Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla ilçe merkezi savaş alanına döndü.
Aracın Üzerinde Ölüm Kalım Savaşı
Cadde ve sokakların nehre dönüştüğü ilçede, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Bu sırada sel sularına kapılan bir otomobilin üzerine çıkan genç, azgın suların ortasında mahsur kaldı. Ölümle burun buruna gelen vatandaşın otomobil üzerindeki çaresiz ama soğukkanlı bekleyişi çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.
Zamanla Yarış: Ekipler İmdada Yetişti
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, sel sularının şiddetine rağmen profesyonel bir müdahale gerçekleştirerek mahsur kalan genci bulunduğu yerden güvenli bir şekilde tahliye etti.