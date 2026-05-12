Elektrik direğine yıldırım isabet etti, alev saçtı!"
Bolu’da sağanak fırtına dehşeti! Alpagutbey Mahallesi’nde şimşeklerin hedefi olan elektrik direği bir anda alev saçmaya başladı; o korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı.
Bolu'da gün boyu etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, akşam saatlerinde yerini korku dolu görüntülere bıraktı. Gök gürültülü fırtına sırasında Alpagutbey Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direği yıldırımın hedefi oldu.
Patlama Sesiyle Yerlerinden Fırladılar
Büyük bir gürültüyle düşen yıldırımın ardından direğin üst kısmında şiddetli kıvılcımlar oluştu.