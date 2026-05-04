Edirne'de askeri araç duvara çarptı: 2 yaralı!

Olay, sınır hattındaki tampon bölgede devriye görevi icra edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, askeri araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak gümrük peronlarının duvarına çarparak durabildi.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

Kaza anına tanıklık eden gümrük memurlarının ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iki asker, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.