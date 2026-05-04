CANLI YAYIN
Geri
Edirne'de askeri araç duvara çarptı: 2 yaralı!

Edirne'de askeri araç duvara çarptı: 2 yaralı!

Sınır hattında devriye görevi yapan askeri aracın kontrolü kaybederek gümrük peronuna çarpması sonucu iki asker yaralandı.

Olay, sınır hattındaki tampon bölgede devriye görevi icra edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, askeri araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak gümrük peronlarının duvarına çarparak durabildi.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

Kaza anına tanıklık eden gümrük memurlarının ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iki asker, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bunlar da Var

İETT durağında rögar kapağı faciası | Görkem Selvitop'un amcası: "Delillerin karartılmasından şüpheleniyoruz"
İETT durağında rögar kapağı faciası | Görkem Selvitop'un amcası: "Delillerin karartılmasından şüpheleniyoruz"
Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Uşak'ta kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Uşak'ta kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Bosch'un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Bosch'un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle