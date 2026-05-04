Atlas Çağlayan cinayetinde yeni perde: "Mekan sahibi bizi dışarı kovdu" iddiası!

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 22:05

17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği olayda yeni iddialar gündemde. Görgü tanıkları, gençlerin tehlikeyi fark edip mekandan çıkmak istemediğini ancak işletme sahibinin baskısıyla dışarı atıldıklarını ileri sürdü.

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili davada çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Görgü tanıkları ve Atlas'ın arkadaşları, olay günü tehlikeyi sezip mekanda kalmak istediklerini ancak mekan sahibinin "Çıkın dışarıda görün hesabınızı" diyerek kendilerini dışarı kovduğunu iddia etti. Ayrıca soruşturma kapsamında incelenen telefonlarda, zanlıların ruhsatsız silah ve uyuşturucu gibi suçlarla bağlantılı oldukları saptandı.