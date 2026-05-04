Kanarya Mahallesi'nde silahlı saldırı: 3 yaralı!

Olay, akşam saat 18.00 sularında Kanarya Mahallesi, Alakarga Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç. kahvehane önünde sohbet ettikleri sırada yanlarına yaklaşan maskeli iki kişi silahlarını ateşledi. Açılan ateş sonucu her üç kişi de bacak bölgelerinden yaralanırken, saldırganlar hızla bölgeden uzaklaştı.

Hastanede Tedavileri Sürüyor

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görgü Tanığı Dehşeti Anlattı

Saldırı anına tanıklık eden mahalle sakini Emir Çakır, saldırganların iki ayrı sokaktan gelerek kurbanlara yaklaştığını belirtti. Çakır, "Buradakilere yaklaşınca ateş etmeye başladılar. Yaralılardan biri diz kapağından, biri ayak parmağından diğeri de ayağından vuruldu. Şüpheliler maskeliydi ve yaya olarak kaçtılar" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olay yerindeki kovanları ve delilleri muhafaza altına alarak, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.