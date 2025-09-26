PODCAST
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 23:06
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
