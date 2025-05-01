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KKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TEKNOFEST gururu: Türkiye’nin savunmadaki başarısı bağımsızlığımızın garantisidir
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KKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın TEKNOFEST gururu: Türkiye'nin savunmadaki başarısı bağımsızlığımızın garantisidir

Giriş Tarihi: 1.05.2025 16:23:12 Güncelleme Tarihi: 1.05.2025 16:57:38

TEKNOFEST'in KKTC'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ersin Tatar, "İki yıl önce Selçuk Bayraktar'a bu hayalimi anlattım. Bugün burada bu organizasyonun yapılması, Türkiye'nin teknoloji gücünün ve bize olan desteğinin göstergesidir" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür etti.

TEKNOFEST GURURU: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN GARANTİSİDİR
İşte Ersin Tatar'ın Takvim.com.tr'ye yaptığı o açıklama:
"İki yıl önce sayın Selçuk Bayraktar'ı ziyaret ettim ve dedim ki; Hayalimde bir TEKNOFEST'in de KKTC'de gerçekleştirilmesi var. Zorlukları biliyorum çünkü deniz aşırı gelmesi bu kadar malzemenin kolay değil ama… "Bakalım" dedi. "İnşallah müsait olursa yaparız". Ve bugün burada TEKNOFEST gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar'a ve T3 Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyorum. Netice itibariyle Türkiye teknolojisiyle her türlü milli savunma harikalarıyla burada. Burası Doğu Akdeniz'de bir ada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin desteğiyle burada milli varlığını devam ettirebiliyor. Biz burada barış huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak Türkiye'nin desteği çok önemlidir ve Türkiye'nin milli savunma sanayindeki başarısı bizim buradaki bağımsızlığımızı burada garanti altına alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü önemli burada tabii çok sayıda gençlerimiz de burada. Gençlerimizin yarışmalara katılmaları burada bulunmaları çok önemli."

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