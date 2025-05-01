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Takvim.com.tr sordu Ersin Tatar bir kez daha ayar verdi: O defter kapantı
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Takvim.com.tr sordu Ersin Tatar bir kez daha ayar verdi: O defter kapantı

Giriş Tarihi: 1.05.2025 17:10:28 Güncelleme Tarihi: 1.05.2025 17:11:10

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST KKTC kapsamında Takvim.com.tr’ye yaptığı çarpıcı açıklamalarda Rum lider Nikos Hristodulidis’in Başkan Erdoğan’ın 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği ziyareti “gayrimeşru” ilan etmesine sert tepki gösterdi. "O defter kapandı!" diyerek federasyon hayallerine kapıyı kapatan Tatar, KKTC’nin bağımsız, egemen bir devlet olduğunu vurguladı. Ersin Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün ve savunma sanayiindeki gücünün KKTC’nin bağımsızlığının teminatı olduğuna dikkat çekti. TEKNOFEST’in KKTC’de gerçekleştirilmesini, Türkiye’nin desteğinin bir sembolü olarak değerlendiren Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis binası ve yeni Milli Park gibi yatırımlarla KKTC’nin daha da güçleneceğini belirterek Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

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