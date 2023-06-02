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Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını Fatih Portakal anlattı! "Ekim ayında kurultay var seçilmesi kesin"

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını Fatih Portakal anlattı! "Ekim ayında kurultay var seçilmesi kesin"
02.06.2023 22:52

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CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edeceğini söyledi. Ekim ayında partinin kurultay düzenleyeceğini ve delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıksa da kazanacağının kesin olduğunu belirten Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul seçimlerinde aday yapılacağını söyledi. Portakal, muhalefetin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini de iddia etti.

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Vatandaşlar, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek önce milletvekillerini, ikinci turda ise cumhurbaşkanını seçti. Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 52'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan yediği 2 milyon 300 binden fazla oy farkı sonrası kendi tabanında dahi 'istifa' çağrılarının hedefi oldu.

Parti tabanından gelen 'görevi bırak' eleştirilerine kulak tıkayan CHP lideri, tüm parti yönetimini görevden alarak yeni bir kurultay hazırlığına girişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kendisini isim vermeden hedef alarak 'değişim' çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

Ekim ayında yeniden aday seçileceği kesin gibi

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde konuşulanları anlattı. Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edeceğini söyleyen Portakal, ekim ayında partinin kurultay düzenleyeceğini ve delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıksa da kazanacağının kesin olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ne görüştü?

Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul seçimlerinde aday yapılacağını söyledi. Portakal, muhalefetin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini de ifade etti.

Portakal, tüm senaryoların gerçekleşmesi ve İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olması durumunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın İBB'nin başına getirileceğini iddia etti.

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