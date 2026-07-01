Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen ve çocukların geleceğine ışık tutan anlamlı bir organizasyonun ardından sosyal medya hesaplarından önemli açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na katılan Emine Erdoğan, etkinliğin ardından derin bir toplumsal dayanışma mesajı verdi.

"En Güzel Dayanışma Örneklerinden Biri"

Emine Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekerek şu duygusal ve kararlı ifadeleri kullandı: