CANLI YAYIN
Geri
Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile' mesajı: ''Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın''

Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile' mesajı: ''Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın''

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na dair sosyal medyadan anlamlı bir gelecek mesajı paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen ve çocukların geleceğine ışık tutan anlamlı bir organizasyonun ardından sosyal medya hesaplarından önemli açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na katılan Emine Erdoğan, etkinliğin ardından derin bir toplumsal dayanışma mesajı verdi.

"En Güzel Dayanışma Örneklerinden Biri"

Emine Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekerek şu duygusal ve kararlı ifadeleri kullandı:

"Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum."

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Küçükçekmece'de kasklı pusu: Kaçış anı kamerada
Küçükçekmece'de kasklı pusu: Kaçış anı kamerada
830 bin TL'ye "Yokum" dedi, kutusundan çıkan rakam izleyenleri şoke etti!
830 bin TL'ye "Yokum" dedi, kutusundan çıkan rakam izleyenleri şoke etti!
Fatih'te çatının beton blokları sokağa fırladı: İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu!
Fatih'te çatının beton blokları sokağa fırladı: İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu!
Denizli'de husumetliler buluşmasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'de husumetliler buluşmasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle