Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile' mesajı: ''Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın''
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na dair sosyal medyadan anlamlı bir gelecek mesajı paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen ve çocukların geleceğine ışık tutan anlamlı bir organizasyonun ardından sosyal medya hesaplarından önemli açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na katılan Emine Erdoğan, etkinliğin ardından derin bir toplumsal dayanışma mesajı verdi.
"En Güzel Dayanışma Örneklerinden Biri"
Emine Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekerek şu duygusal ve kararlı ifadeleri kullandı:
"Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum."