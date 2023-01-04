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Kılıçdaroğlu CHP'lileri ikna edemezse aday masa dışından! Altılı masada Bakanlık ve vekil dağılımı kavgası

Kılıçdaroğlu CHP'lileri ikna edemezse aday masa dışından! Altılı masada Bakanlık ve vekil dağılımı kavgası
04.01.2023 20:32

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Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masadaki kaos ve kavganın ardı arkası kesilmiyor. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında birbirine düşen 6'lı masada 'bakanlık ve vekil dağılımı' savaşı baş gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda CHP ve DEVA arasında kıran kırana pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken CHP yandaşı Fatih Portakal, masadaki bir parti yetkilisinden edindiği bilgiyle Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda 'şartlı evet'in çıktığını söyledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Meclis aritmeği ve dağılım konusunda CHP'lileri ikna edemezse, 6'lının masa dışında bir adaya yöneliceği konuşulanlar arasında.

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