Başkan Erdoğan, “7. Anadolu Medya Ödülleri” töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

"YAŞADIĞIMIZ HER KRİTİK DÖNEMEÇTE ANADOLU MEDYASI, MİLLÎ İRADE VE DEMOKRASİDEN YANA NET BİR TAVIR ALDI"

Toplam 320 mahalli ve bölgesel radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi aynı çatı altında bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneği'nin, başarı çıtasını her yıl bir adım daha yukarı taşıdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derneğimizin, yerel medya gündemini millete ve milletin kadim değerlerine sabitleyerek yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan Anadolu medyası, ne kadar etkin ve yaygın olursa demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır. Anadolu medyasının sesi ne kadar gür çıkarsa milletimizin talep ve beklentileri de o derece makes bulacaktır. Sizleri sıradan birer yerel medya kuruluşundan ziyade, on yıllardır sesine kulak verilmeyen milyonların medyadaki temsilcisi olarak görüyoruz. Her biriniz varlığınızla, ülkemize medya ikliminin çeşitlenmesine önemli katkılar sunuyorsunuz" şeklinde konuştu.

Yerel medyanın halkı doğru bilgilendirilmesinde oynadığı kritik role son yıllarda defalarca şahit olduklarını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: "Gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine, terör saldırılarından 15 Temmuz ihanetine kadar yaşadığımız her kritik dönemeçte Anadolu medyası, millî irade ve demokrasiden yana çok net bir tavır aldı. Türk demokrasisinin üzerinden vesayetin gölgesini kaldırmaya dönük her hamlemizde yerel medyamızın desteğini bizzat gördük, tecrübe ettik. Lafa gelince 'özgür basından' dem vuranların darbecilere alkış tuttuğu bir dönemde, sizler cesaretle demokrasimize sahip çıktınız. Küresel sistemin çarpıklıklarının temsilcisi odaklarla bir olup siyasete ayar veren kalemşörler karşısında, yerli ve millî basının nasıl olması gerektiğini yine sizler gösterdiniz. Örnek duruşunuzdan dolayı sizlere ve yerel medyamıza şahsım, ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum."